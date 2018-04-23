Как план шефа ЦРУ Даллеса развалил СССР

>Как известно крупные империи и государства не разваливаются сами по себе, у этого процесса всегда есть веские внешние причины. СССР не исключение. Когда на Западе стало окончательно ясно, что силой с Советским Союзом не справиться был разработан коварный план Даллеса по подрыву страны изнутри.

Долгоиграющее злодейство

В 1945 году, еще до окончания Второй Мировой войны Аллен Даллес, будущий директор ЦРУ , произнес знаменитую речь о судьбе СССР, такой, какая была выгодна США . В частности, согласно многочисленным открытым источникам, Даллес сказал: «Окончится война, все как-то утрясется, устроиться. И мы бросим все, что имеем, — все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России . Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на Земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства, например мы, постепенно вытравим их социальную сущность. Литература, театры и кино — все будет изображать, и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать, и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратившись в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм, и вражду народов, прежде всего ненависть к русскому народу — все это мы будем ловко и незаметно культивировать. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, с юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».

План в жизнь

Самое отвратительное, что данный циничный, подлый план, действительно был реализован. В последние годы, правда, приводится множество косвенных фактов, говорящих, что данная речь Даллесу лишь приписывается. Но, если посмотреть на действия американской дипломатии и спецслужб в отношении СССР, то реализация данного плана на лицо. А отрицание его некоторыми историками его существование, является частью этого самого плана. Достаточно проследить эволюцию неформальных молодежных движений в СССР с шестидесятых годов до восьмидесятых, как все становится ясно. Червь западных псевдо ценностей, как смертельный вирус поразил государство, которое под напором внешних и внутренних деструктивных сил было разрушено. Хаос девяностых яркое подтверждение практически полной реализации плана Даллеса. Но, русская нация, к счастью, имеющая глубокие исторические корни. А также отличную генетическую память сумела не только выстоять, но и обратить процесс, вспять. Сегодня страна находится на подъеме самосознания, а космополиты, финансируемые Западом, снова и снова пытаются запустить ремейк плана Даллеса. К счастью, безуспешно, а немногочисленные поклонники «Западных ценностей» давно стали маргиналами в российском обществе. Именно поэтому США и запускает все новые и новые экономические санкции, не понимая, что внешние трудности на протяжении столетий лишь сплачивали русский народ.