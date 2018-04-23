Ничего лишнего: Волочкова показала фото в микрострингах

Балерина в последнее время полюбила позировать практически без одежды.

В то время, как другие звезды часами думают, какой наряд примерить, чтобы выглядеть на фото сногсшибательно, Анастасия Волочкова таких проблем не знает. На этот раз «одеждой» ей послужил банный веник и микростринги. А заодно звезда рассказала о своей любви к русской бане.

«Я реальный фанат русской бани. Здорово, когда она дома! И можно попариться в любое время. А у меня баня самая балетная, авторская и самая русская. Это место моего уединения и очищения от негатива. И веники тоже. Я предпочитаю дубовые, липовые и пихтовые. А вы?», — написала Волочкова в своем Instagram.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

22 Апр 2018 в 3:10 PDT Но кажется, этим практически «голым» фото балерина преследовала не только цель рассказать о своей бане. Несколько дней назад она поторопилась выставить в свой микроблог не самое удачное фото, на котором поклонники увидели дряблые бедра артистки.

Как известно, у балерин очень сложные тренировки, и самые большие нагрузки направлены именно на ноги. Именно поэтому их икры очень накачанные, а ляжки худые и всегда в тонусе. Но у Волочковой все не так. По всей видимости, занятия балетом не помогают ей быть в тонусе. То же самое касается и пресса Анастасии — он далек от идеала, а на одном из концертов поклонники засмеяли балерину, которая трясла животиком.

Видимо, сейчас Настя решила реабилитироваться и более серьезно подошла к позированию. Все «стратегически важные» места она прикрыла листьями и постаралась встать так, чтобы казаться максимально стройной. Поклонники ее старания оценили, похвалив фигуру звезды.

Может быть банные процедуры действительно идут балерине на пользу? Недаром, когда Анастасию спрашивают о секретах красоты, она отвечает, что одна из главных бьюти-процедур для нее — это баня или сауна, русская, финская или хаммам.

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