Власти Подмосковья рассмотрят вопрос о запуске водного маршрута между Химками и Москвой в 2019 г.

Власти Подмосковья отложили рассмотрение вопроса о запуске водного маршрута между Химками Москвой до навигации 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прорабатывался вопрос организации водного маршрута между Химками и Москвой (Северный речной вокзал), но в связи с отсутствием у потенциальных перевозчиков необходимого типа судов, обеспечивающих безопасную перевозку граждан и рентабельность запуска маршрута, вопрос был отложен до старта водной навигации в 2019 г.» — пояснили в ведомстве.

Ранее, 20 апреля, СМИ со ссылкой на сообщение строительной компании ОАО «Маяк» сообщили о планах запустить речные трамваи между районом старых Химок и московским районом Левобережный. Как уточнялось, согласно проекту, будет запущено два маршрута: парк «Экоберег» — парк им. Л. Толстого и «Маяк» — Северный речной вокзал, а осуществлять перевозки будут пассажирскими судами отечественного производства.

Как пояснили агентству «Москва» в пресс-службе Минтранса Подмосковья, в адрес ведомства не поступало никаких обращений от компании ОАО «Маяк» по этому вопросу.

«В этом году традиционно планируется запуск водной навигации на трех маршрутах, совершающих пассажирские перевозки в Московской области», — добавили в пресс-службе.