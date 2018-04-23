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Власти Подмосковья рассмотрят вопрос о запуске водного маршрута между Химками и Москвой в 2019 г.
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Власти Подмосковья рассмотрят вопрос о запуске водного маршрута между Химками и Москвой в 2019 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Власти Подмосковья отложили рассмотрение вопроса о запуске водного маршрута между Химками и Москвой до навигации 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области прорабатывался вопрос организации водного маршрута между Химками и Москвой (Северный речной вокзал), но в связи с отсутствием у потенциальных перевозчиков необходимого типа судов, обеспечивающих безопасную перевозку граждан и рентабельность запуска маршрута, вопрос был отложен до старта водной навигации в 2019 г.» — пояснили в ведомстве.
Ранее, 20 апреля, СМИ со ссылкой на сообщение строительной компании ОАО «Маяк» сообщили о планах запустить речные трамваи между районом старых Химок и московским районом Левобережный. Как уточнялось, согласно проекту, будет запущено два маршрута: парк «Экоберег» — парк им. Л. Толстого и «Маяк» — Северный речной вокзал, а осуществлять перевозки будут пассажирскими судами отечественного производства.
Как пояснили агентству «Москва» в пресс-службе Минтранса Подмосковья, в адрес ведомства не поступало никаких обращений от компании ОАО «Маяк» по этому вопросу.
«В этом году традиционно планируется запуск водной навигации на трех маршрутах, совершающих пассажирские перевозки в Московской области», — добавили в пресс-службе.
Напомним, в регионе речные перевозки осуществляются на маршрутах причал «дер. Андреевское» — причал «Лыткарино», причал «Бочманово» (Коломна) — причал «Притыка» и причал «Серпухов» — причал «Сады».
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