В Госдуме предложили прекращать полномочия депутатов за недостоверные сведения о доходах

Предоставление недостоверных сведений в декларации о доходах может стать наказуемым. Основанием для лишения мандата и конфискации имущества также может стать несоответствие расходов и доходов депутатов и сенаторов.

Инициативу поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности. Поправки коснутся закона «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы».