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В Госдуме предложили прекращать полномочия депутатов за недостоверные сведения о доходах
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В Госдуме предложили прекращать полномочия депутатов за недостоверные сведения о доходах 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Государственной думе РФ появилось предложение расширить перечень коррупционных нарушений, за которые полномочия депутата и сенатора можно будет прекратить досрочно. Об этом стало известно РЕН-ТВ по данным газеты «Известия».
Предоставление недостоверных сведений в декларации о доходах может стать наказуемым. Основанием для лишения мандата и конфискации имущества также может стать несоответствие расходов и доходов депутатов и сенаторов.
Инициативу поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности. Поправки коснутся закона «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы».
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