В Госдуме предложили прекращать полномочия депутатов за недостоверные сведения о доходах 

В Государственной думе РФ появилось предложение расширить перечень коррупционных нарушений, за которые полномочия депутата и сенатора можно будет прекратить досрочно. Об этом стало известно РЕН-ТВ по данным газеты «Известия».
Предоставление недостоверных сведений в декларации о доходах может стать наказуемым. Основанием для лишения мандата и конфискации имущества также может стать несоответствие расходов и доходов депутатов и сенаторов.
Инициативу поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности. Поправки коснутся закона «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы».