Ещё
Китайский батискаф «Цяньлун-3» установил новый рекорд, преодолев 156 км за 42 часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский батискаф «Цяньлун-3» установил новый рекорд, преодолев 156 км за 42 часа 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Судно «Даян-1», 23 апреля /Синьхуа/ — «Цяньлун-3», самый передовой беспилотный батискаф китайской разработки на сегодняшний день, установил новый рекорд, преодолев 156 км за 42 часа.
21 апреля в 00:24 батискаф достиг глубины 3850 м, начав плавание в рамках своего второго погружения в Южно-Китайском море. Аппарат окончил плавание в 19:12 следующего дня, тем самым за 42 часа 48 минут преодолев 156,82 км. Батискаф вернулся на базовое судно «Даян-1» 22 апреля в 21:23.
Основная цель второго погружения батискафа «Цяньлун-3» — проверка дальности плавания. Согласно проекту, он в состоянии двигаться 30 часов со скоростью 2 узла в час.
Свое первое погружение в Южно-Китайском море батискаф «Цяньлун-3» совершил 20 апреля. Во время него были проверены комплексные характеристики аппарата. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Президент Кыргызстана назначил премьер-министра и членов правительства МИД КНР прокомментировал высказывания США о стремлении к "паритетности" во внешней торговле С начала года археологи обнаружили на месте древнего речного сражения в поселке Цзянкоу более 12 тыс новых исторических артефактов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ379
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны122
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России230
Масляков резко пригрозил Светлакову281
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США354
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
06:11
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России
Компании
02:05
Фримена обвинили в сексе с внучкой
Шоу-бизнес
06:48
Масляков резко пригрозил Светлакову
Шоу-бизнес
01:19
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России
Экономика Статьи
04:27
Макрон рассказал о роли США в мире
В мире
00:48
Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение