Китайский батискаф «Цяньлун-3» установил новый рекорд, преодолев 156 км за 42 часа

Судно «Даян-1», 23 апреля / Синьхуа / — «Цяньлун-3», самый передовой беспилотный батискаф китайской разработки на сегодняшний день, установил новый рекорд, преодолев 156 км за 42 часа.

21 апреля в 00:24 батискаф достиг глубины 3850 м, начав плавание в рамках своего второго погружения в Южно-Китайском море. Аппарат окончил плавание в 19:12 следующего дня, тем самым за 42 часа 48 минут преодолев 156,82 км. Батискаф вернулся на базовое судно «Даян-1» 22 апреля в 21:23.

Основная цель второго погружения батискафа «Цяньлун-3» — проверка дальности плавания. Согласно проекту, он в состоянии двигаться 30 часов со скоростью 2 узла в час.

Свое первое погружение в Южно-Китайском море батискаф «Цяньлун-3» совершил 20 апреля. Во время него были проверены комплексные характеристики аппарата. -0-