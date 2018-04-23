Ещё
Суд остановил стройку на Красноярской железной дороге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд остановил стройку на Красноярской железной дороге 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сразу на нескольких объектах участка Южно‐сибирской железнодорожной магистрали Междуреченск ‐ Тайшет временно запретили вести строительные работы. Такое решение вынес накануне Железнодорожный районный суд Красноярска. Вердикт касается как и РЖД, так и его подрядных организаций. Об этом сообщил официальный сайт Западно‐Сибирской транспортной прокуратуры.
Комплексные работы по усилению устройств электроснабжения проводили на участках
Абакан — Курагино
и Курагино —
Кошурниково — Щетинкино — Саянская. Позже выяснилось, что у РЖД отсутствует разрешение на строительство и проектная документация с положительным заключением госэкспертизы.
Прокуратура возбудила четыре административных дела против РЖД, в том числе по нарушению технического регламента. Ранее монополистов уже штрафовали на сумму более одного миллиона рублей за аналогичные нарушения.
РЖД планирует оснастить 136 вокзалов бесплатными точками доступа к Wi-Fi. В Сеть пользователи смогут выходить уже в начале ЧМ-2018.
360tv.ru: последние новости
Директора строительной фирмы в Краснодаре обвинили в невыплате заработной платы сотрудникам В Москве владелец рухнувших в ураган гаражей отказался компенсировать арендаторам ущерб Около 40 очистных сооружений обеспечат экологическую безопасность эксплуатации моста в Крым
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57459
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»218
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение