Суд остановил стройку на Красноярской железной дороге 

Сразу на нескольких объектах участка Южно‐сибирской железнодорожной магистрали Междуреченск ‐ Тайшет временно запретили вести строительные работы. Такое решение вынес накануне Железнодорожный районный суд Красноярска. Вердикт касается как и РЖД, так и его подрядных организаций. Об этом сообщил официальный сайт Западно‐Сибирской транспортной прокуратуры.
Комплексные работы по усилению устройств электроснабжения проводили на участках
Абакан — Курагино
и Курагино —
Кошурниково — Щетинкино — Саянская. Позже выяснилось, что у РЖД отсутствует разрешение на строительство и проектная документация с положительным заключением госэкспертизы.
Прокуратура возбудила четыре административных дела против РЖД, в том числе по нарушению технического регламента. Ранее монополистов уже штрафовали на сумму более одного миллиона рублей за аналогичные нарушения.
РЖД планирует оснастить 136 вокзалов бесплатными точками доступа к Wi-Fi. В Сеть пользователи смогут выходить уже в начале ЧМ-2018.