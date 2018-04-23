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Госдеп: страны G7 открыты к диалогу с Россией
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Госдеп: страны G7 открыты к диалогу с Россией 

Газета.Ru 13 минут назад
Представитель Госдепартамента США заявил, что страны G7 сохраняют открытость для диалога с Россией. Об этом сообщает Reuters.
Однако, по его словам, G7 также возлагает на Россию ответственность за «злонамеренные действия» и усилия по «дестабилизации» других государств.
Он также подчеркнул, что главы МИД стран «Большой семерки» едины в том, что касается «противостояния негативному поведению России».
Ранее министерство иностранных дел Канады заявило, что страны G7 продолжат санкционную политику в отношении России из-за ее действий на Украине.
22 апреля глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости усиления давления на российскую сторону. Однако, также добавил, что нельзя закрывать канал диалога с Россией.
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