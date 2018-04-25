Мэрия Омска разместила вакансию главы департамента транспорта с зарплатой до 60 тыс. руб.

Мэрия Омска разместила объявление о поиске претендентов на вакантное место директора департамента транспорта. Кандидатам предлагается зарплата от 49 тыс. до 60 тыс. руб., сообщает «Город55»

В должностные обязанности чиновника будет входить руководство департаментом, разработка и оптимизация городской маршрутной сети, а также контроль над муниципальными пассажирскими автотранспортными предприятиями.