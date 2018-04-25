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Мэрия Омска разместила вакансию главы департамента транспорта с зарплатой до 60 тыс. руб.
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Мэрия Омска разместила вакансию главы департамента транспорта с зарплатой до 60 тыс. руб. 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ОмскПресс
Мэрия Омска разместила объявление о поиске претендентов на вакантное место директора департамента транспорта. Кандидатам предлагается зарплата от 49 тыс. до 60 тыс. руб., сообщает «Город55».
В должностные обязанности чиновника будет входить руководство департаментом, разработка и оптимизация городской маршрутной сети, а также контроль над муниципальными пассажирскими автотранспортными предприятиями.
Место директора департамента транспорта освободилось после того, как его бывший глава Алексей Мартыненко написал заявление об уходе по собственному желанию. До назначения нового руководителя исполнять обязанности директора департамента будет Вадим Кормилец, ранее занимавший должность заместителя Мартыненко, отмечает издание.
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