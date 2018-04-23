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Госдуме предложат маркировать отечественные продукты знаком «Сделано в России»
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Госдуме предложат маркировать отечественные продукты знаком «Сделано в России» 

RT на русском 15 минут назад
Фото: RT на русском
Разработанный Госдумой законопроект, предусматривающий введение антиамериканских санкций, предлагают дополнить поправкой. Согласно ей отечественные товары должны будут маркировать знаком «Сделано в России». Соответствующую инициативу в Госдуму направит Молодёжный парламент после 15 мая, когда состоится первое чтение законопроекта. Об этом RT рассказала его председатель Мария Воропаева.
Предполагается, что правительство сможет установить правила маркировки отечественных товаров и услуг, в том числе разработать и утвердить знак, который бы информировал покупателя о том, что товар сделан в России.
«Мы предлагаем установить единую для всех символику и правила её размещения — это может быть триколор, надпись «Россия» или ещё что-то. Каждый производитель будет помещать именно такой знак, а не писать где-то маленьким шрифтом, что товар отечественный, как это делается сейчас», — объясняет Воропаева.
По мнению авторов инициативы, использование одного и того же знака привлечёт внимание покупателей, что окажет поддержку отечественным производителям.
Таким знаком также предлагается маркировать не только полностью отечественные товары, но и те, в составе которых есть не более 50% иностранных комплектующих.
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