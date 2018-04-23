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В Госдуме предложили расширить список причин для лишения полномочий депутатов и сенаторов
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В Госдуме предложили расширить список причин для лишения полномочий депутатов и сенаторов 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Несоответствие расходов доходам может стать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, приобретенного на сомнительные средства. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, который уже поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности. Автор инициативы замглавы комитета Анатолий Выборный пояснил, что в документе предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения. Уточняется, что депутаты и сенаторы приравнены к категории госслужащих. Но при этом на них распространяются совершенно другие антикоррупционные стандарты и требования.
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