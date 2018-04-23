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Китай будет выступать против любых форм протекционизма — министр коммерции
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Китай будет выступать против любых форм протекционизма — министр коммерции 

Прайм 10 минут назад
ПЕКИН, 23 апр /ПРАЙМ/. Китай выступает решительно против любых форм протекционизма и открыт внешнему миру, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань.
"Мы будем идти с высоко поднятыми знаменем открытости внешнему миру, решительно выступать против любых форм протекционизма, продвигать либерализацию и упрощение мировой торговли и инвестиций", — сказал Чжун Шань в своей статье, опубликованной в газете «Жэньминьжибао».
Глава торгового ведомства Китая также подчеркнул, что Пекин будет твердо защищать механизм многосторонней торговли, выполнять положение ВТО об упрощении торговли и продолжать принимать активное участие в многосторонних переговорах.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе праздничных мероприятий по случаю 30-летия с момента создания провинции Хайнань заявил, Китай будет твердо придерживаться политики реформ и открытости как своей основополагающей государственной политики.
Кроме того, во время встречи с основателем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаусом Швабом китайский лидер отметил, что нарастающие в последнее время в мире протекционистские настроения усиливают риски и неопределенность для глобальной экономики.
Заявления китайской стороны звучат на фоне продолжающегося торгового конфликта с США, который начался из-за введения Вашингтоном импортных пошлин на сталь и алюминий и угроз ввести дополнительные пошлины затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 млрд долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры и назвал действия США протекционизмом и нарушением принципов международной торговли.
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