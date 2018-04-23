Китай будет выступать против любых форм протекционизма — министр коммерции

ПЕКИН, 23 апр /ПРАЙМ/. Китай выступает решительно против любых форм протекционизма и открыт внешнему миру, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань.

"Мы будем идти с высоко поднятыми знаменем открытости внешнему миру, решительно выступать против любых форм протекционизма, продвигать либерализацию и упрощение мировой торговли и инвестиций", — сказал Чжун Шань в своей статье, опубликованной в газете «Жэньминьжибао».

Глава торгового ведомства Китая также подчеркнул, что Пекин будет твердо защищать механизм многосторонней торговли, выполнять положение ВТО об упрощении торговли и продолжать принимать активное участие в многосторонних переговорах.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе праздничных мероприятий по случаю 30-летия с момента создания провинции Хайнань заявил, Китай будет твердо придерживаться политики реформ и открытости как своей основополагающей государственной политики.

Кроме того, во время встречи с основателем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Клаусом Швабом китайский лидер отметил, что нарастающие в последнее время в мире протекционистские настроения усиливают риски и неопределенность для глобальной экономики.