Георгиевские ленточки в Хабаровском крае начнут раздавать во вторник

Выдавать ленточки ко Дню Победы в большинстве районов края волонтеры начнут во вторник в 16.00, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— Памятный символ завезли во все, даже самые отдалённые, районы, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага. — Георгиевскую ленточку можно получить в райцентрах около районных администраций, в крупных поселках около администраций поселений и в памятных местах. Всего в Хабаровском крае планируется раздать около 50 тысяч ленточек.