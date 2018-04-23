Георгиевские ленточки в Хабаровском крае начнут раздавать во вторник 

Выдавать ленточки ко Дню Победы в большинстве районов края волонтеры начнут во вторник в 16.00, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Памятный символ завезли во все, даже самые отдалённые, районы, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» в Хабаровском крае Анастасия Брага. — Георгиевскую ленточку можно получить в райцентрах около районных администраций, в крупных поселках около администраций поселений и в памятных местах. Всего в Хабаровском крае планируется раздать около 50 тысяч ленточек.
По словам Анастасии Браги, в Николаевске-на-Амуре и в Бикине акция стартует 30 апреля, в Светской Гавани — 1 мая. В остальных районах, как и в краевой столице — 24 апреля. В Хабаровске, как сообщила пресс-служба администрации Хабаровска, в первый день акции «Георгиевская ленточка» получить памятный символ можно будет на площадях имени Ленина, Комсомольской, у кинотеатра «Хабаровск» и торгово-развлекательных центров «Магазины радости» и «Южный парк». 25 апреля волонтёры выйдут к ТЦ «ЭВР», ТЦ «Выбор», ТЦ «Южный парк». В акции примут участие юнармейцы и воспитанники военно-патриотических объединений, она продлится до 4 мая. Но, георгиевскую ленточку можно будет получить и 9 мая в строю «Бессмертного полка», который в день Победы прошагает по всем райцентрам Хабаровского края.