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Роспотребнадзор сообщил число пострадавших от клещей россиян
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Роспотребнадзор сообщил число пострадавших от клещей россиян 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Около четырех тысяч человек обратились в медучреждения в 70 регионах РФ из-за укусов клещей за месяц мониторинга ситуации по нападению этих насекомых, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Как отмечают в ведомстве, с 15 марта 2018 года начался еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, передающимися через их укусы.
"По данным оперативного еженедельного мониторинга, на 20 апреля в 70 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились около четырех тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 1591 ребенок, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза", — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты ведомства проводят меры по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. Например, в 28 регионах проведены акарицидные обработки с осуществлением контроля качества и эффективности на площади более 6,5 тысяч гектаров, всего в 2018 году подобные обработки запланированы на 139 тысяч гектаров.
Также сообщается, что специалисты Роспотребнадзора продолжают держать на контроле вакцинопрофилактику клещевого вирусного энцефалита. По данным ведомства, более миллиона человека привито в России по состоянию на 20 апреля.
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