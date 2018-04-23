Виновен ли Берия в гибели Валерия Чкалова

В пятнадцать лет он увидел в небе самолёт, и это навсегда перевернуло его жизнь Валерий Чкалов стал настоящим героем, выдающимся бесстрашным пилотом советской армии, совершил более 800 перелётов на 70 видах самолётов. В Москве его экипаж в 1936 году встречал сам Иосиф Сталин, а годом позже Валерия Чкалова принимал президент США Франклин Рузвельт в «Белом Доме».

Его жизнь была триумфом, а гибель так и остаётся загадкой.

Из кочегара в пилоты

Об успешной карьере лётчика в детстве Валерий Чкалов мог только мечтать. Родился он в семье котельщика, рано потерял мать и рос в довольно тяжёлых условиях. После учёбы в речном ремесленном училище он устроился работать сначала кузнецом, а потом кочегаром на землечерпалку, параллельно помогая отцу на службе.

В пятнадцать лет он увидел в небе самолёт, и это навсегда перевернуло его жизнь.

Уволившись с работы, Валерий Чкалов пошёл в Красную Армию, чтобы обучаться лётному делу и быть ближе к своей новой высокой страсти.

Лихач

Окончив обучение, Валерий Чкалов отправился для прохождения службы в Ленинградскую авиаэскадрилью имени Нестерова, где показал себя очень храбрым, а подчас даже дерзким пилотом. Его строптивый характер проявлялся и в манере управления самолётом — он множество раз получал дисциплинарные взыскания, отстранялся от полётов и даже попадал за своё поведение в тюрьму.

Широко известен его знаменитый пролёт под Троицким мостом через Неву, который он совершил без разрешения начальства, а в 1940 году его повторил другой советский лётчик Евгений Бориченко для биографического фильма о Чкалове.

В 1928 году Валерий Чкалов и вовсе был осужден за свое воздушное лихачество, приведшее к аварии, и приговорен к году лишения свободы. На счастье, у него нашлись влиятельные заступники в лице Климента Ворошилова и Якова Алксниса, и через месяц он вышел на свободу, а ещё через год устроился лётчиком-инструктором.

Испытатель

За время своей службы в Научно-исследовательском институте ВВС, куда он был направлен на работу после своего заключения, величайший лётчик проделал поистине титанический труд — освоил технику пилотирования 30 самолётов (всего за свою жизнь он испытал около 70 самолётов) и совершил более 800 испытательных полётов.

Продолжил заниматься испытаниями он и в должности лётчика Московского авиационного завода № 39, где тестировал тяжелые бомбардировщки и истребители, а также разрабатывал новые фигуры высшего пилотажа, в том числе наиболее известные — восходящий штопор и замедленную бочку.

Рекордсмен

По-настоящему широко известно имя Валерия Чкалова стало в 1936 году, когда он в компании лётчиков Георгия Байдукова и Александра Белякова совершил беспрецедентный перелёт из Москвы на Дальный Восток. За 56 часов беспересадочного полёта в сложнейших погодных условиях было преодолено 9374 километра. О важности этого достижения можно судить хотя бы по тому, что встречать возвращавшийся в Москву экипаж поехал лично товарищ Сталин.

С самолёта Чкалов сошёл уже в статусе всенародного героя (в том числе официально — за перелёт всем членам экипажа было присвоено звание Героев Советского Союза и вручены ордена Ленина).

Мировая слава

Вслед за всенародной известностью последовала и мировая слава. В июне 1937 года Валерий Чкалов вместе со своим экипажем на самолете «АНТ-25» совершил беспосадочный перелёт «Москва — Северный полюс — Ванкувер », протяженностью 8504 км.

В США их встречали как героев, фотографии советских лётчиков красовались на передовицах газет, в их честь устраивались банкеты и званые ужины, а президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт лично поздравил их в Белом Доме. По слухам, к славе и почестям Валерия Чкалова ревновала Марлен Дитрих , шедшая с ним на одном корабле из США в Европу. Известная актриса была шокирована и недовольна избыточным вниманием, которое вместо неё оказывалось советским лётчикам.

Таинственная смерть

В конце 1938 год Чкалов собирался испытать новый истребитель «И-180».

Подготовка проходила в условиях крайней спешки — тестирование летательного аппарата собирались закрыть до Нового года. Несмотря на то, что на момент испытаний в машине было выявлено 190 дефектов и игнорируя доводы конструкторов, 15 декабря Валерий Чкалов решил провести лётные испытания. При заходе на посадку двигатель машины заглох. До аэродрома Чкалов дотянул, но не разглядел на входе завьюженный столб и врезался в него. Через два часа он скончался в больнице.

Официальная версия гласила, что причиной аварии стали существенные недоработки конструкции самолёта. За халатность и неорганизованность в работе, приведшей к гибели пилота, под суд была отправлена большая часть руководства авиазавода. Есть и сторонники другой версии, в том числе дети Чкалова, считающие, что это было подстроенная смерть, спланированная НКВД и Лаврентием Берией

Великое наследие

Масштаб фигуры Валерия Чкалова, конечно, впечатляет — личный друг и протеже Сталина, общенародная, мировая знаменитость, рекордсмен, увешенный с ног до головы орденами и наградами.

Неудивительно, что память о нём сохранилась не только в официальных документах и пыльных архивах, но и в названных в честь него объектах культуры, архитектуры и памятников. Так, в честь него названо несколько городов и сел, бесчисленное количество улиц и площадей, станций метро и заводов, а по мотивам его жизни снято несколько биографических фильмов.