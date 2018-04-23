Животных в Новосибирском зоопарке выпустили на улицу

Животных Новосибирского зоопарка начали переводить в уличные вольеры.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте зоопарка.

«В настоящее время переведены все фазаны, каракалы, обезьянам открыли выходы в уличную часть их жилища. Водоплавающие птицы тоже вернулись в свои летние «квартиры». Ночью еще прохладно и даже холодно, но вода уже не замерзает. Поэтому птицы наслаждаются плаваньем в вольерных бассейнах. На лебединое озеро мы высадим птиц чуть позже, как только озеро вскроется», — сообщается на сайте.

Перевод животных в уличные вольеры зависит от погоды, но уже к концу мая выведут практически всех зверей и птиц.

В Новосибирском зоопарке подрос котёнок пумы, рождённый в конце ноября 2017 года. Сейчас пуме Софии четыре с половиной месяца. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.