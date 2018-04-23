Ещё
Животных в Новосибирском зоопарке выпустили на улицу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Животных в Новосибирском зоопарке выпустили на улицу 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Животных Новосибирского зоопарка начали переводить в уличные вольеры.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте зоопарка.
«В настоящее время переведены все фазаны, каракалы, обезьянам открыли выходы в уличную часть их жилища. Водоплавающие птицы тоже вернулись в свои летние «квартиры». Ночью еще прохладно и даже холодно, но вода уже не замерзает. Поэтому птицы наслаждаются плаваньем в вольерных бассейнах. На лебединое озеро мы высадим птиц чуть позже, как только озеро вскроется», — сообщается на сайте.
Перевод животных в уличные вольеры зависит от погоды, но уже к концу мая выведут практически всех зверей и птиц.
В Новосибирском зоопарке подрос котёнок пумы, рождённый в конце ноября 2017 года. Сейчас пуме Софии четыре с половиной месяца. О том, что котёнок — девочка, стало известно в феврале этого года, через два месяца после рождения.
ngs.ru: последние новости
Эхо «Зимней вишни»: «Всегда есть какие-то нарушения» Пропавшая 13-летняя школьница нашлась живой через четыре дня после исчезновения Бывшую сотрудницу МТС признали виновной в продаже информации о звонках абонентов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ379
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны122
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России230
Масляков резко пригрозил Светлакову281
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США354
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
06:11
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России
Компании
02:05
Фримена обвинили в сексе с внучкой
Шоу-бизнес
06:48
Масляков резко пригрозил Светлакову
Шоу-бизнес
01:19
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России
Экономика Статьи
04:27
Макрон рассказал о роли США в мире
В мире
00:48
Бывшая девушка Avicii обнародовала их переписку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение