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«Розовая экономика» как залог процветания уезда Чжэньюань
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«Розовая экономика» как залог процветания уезда Чжэньюань 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.
Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.
Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.
Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.
Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.
Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.
Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.
Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.
ИА Синьхуа: последние новости
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