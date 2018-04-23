«Розовая экономика» как залог процветания уезда Чжэньюань

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля / Синьхуа / — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.

Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.

Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.

Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.

Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.

Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.

Цяньдуннань /пров. Гуйчжоу/, 22 апреля /Синьхуа/ — В течение нескольких последних лет власти уезда Чжэньюань Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ используют модель «компания плюс произвоственная база плюс крестьянские дворы» с передачей права землепользования для выращивания роз и последующего производства цветочных вин и сушеных цветов, которые пользуются большим рыночным спросом.

Розовые плантации площадью более 300 га стали залогом экономического процветания местных деревень.