Новое в применении светодиодных осветительных приборов в школах: комментарий эксперта 

С 27 июня 2018 года вводятся в действие изменения в своды правил СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» и в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Фото: www.wattstore.ru Эти изменения, разработанные Минстроем при содействии Минэнерго и НИИ строительной физики, регламентируют применение светодиодных осветительных приборов в общеобразовательных школах. История этого вопроса, отмечает Агентство строительных новостей, начинается с не доведенного до логического конца обновления соответствующего нормативного регулирования, результатом которой стало запрещение СанПиНом по освещению (редакция 2011 года) в школах, больницах и детских садах светодиодных светильников. Позднее СанПиН 2422821-10 по общеобразовательным учреждениям (школам) в редакции 2013 года разрешал применение светодиодных светильников в школах при определенных технических характеристиках. В свою очередь, в 2016 году был утвержден обновленный свод правил по освещению СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», где ограничения по школам уже не упоминались вовсе. Нормативно-правовая коллизия привела к тому, что Роспотребнадзору приходилось писать соответствующие разъяснения в Правительство РФ и в свои региональные отделения, где со ссылкой на СанПиН по школам указывать, что применение светодиодных светильников в школах допустимо. Теперь оба свода правил — СП 251.1325800.2016 и СП 256.1325800.2016 — содержат отсыл к СП 52.13330 в части параметров источников света и к санитарным нормам в части разрешения о допуске светодиодов. Таким образом, со вступлением новелл в действие светодиодные источники света будут разрешены в школах при выполнении определенных технических характеристик. По мнению экспертов, нововведения облегчают внесение изменений в документы с учетом модернизируемых санитарных нормативов, которые необходимо обновлять и детализировать в зависимости от типов и функционала помещений, развития технологий освещения и знаний о его влиянии на организм и окружающую среду. Кроме того, введение в действие обновленных нормативов значительно упростит взаимодействие с проектировщиками и Главгосэкспертизой. Между тем, как подчеркивает издание, утверждением этих нормативов дело не закончилось, поскольку в настоящее время закрытыми для внедрения светодиодного освещения остаются дошкольные учреждения и больницы. Суть изменений, внесенных в два базовых свода правил, для портала ЕРЗ прокомментировал специалист в вопросах электроснабжения в строительстве — заведующий кафедрой «Автоматизация и электроснабжение» НИУ «Московской государственный строительный университет», к.т.н. Павел ЧЕЛЫШКОВ (на фото): «Безусловно, неизбежным и положительным является легализация новых технологий на уровне нормативных документов, — отметил специалист. — Эксперименты, которые проводились в НИУ МГСУ для анализа эффективности светодиодного освещения, показывают высокую степень экономической эффективности таких решений в большинстве случаев. Предъявленные в новых документах требования к качеству применяемых технических решений должны обеспечить их безопасность для здоровья людей и эксплуатационную надежность. Также хочется отметить, что эти изменения нормативно-технической базы являются частным случаем глобального и очень важного процесса синхронизации нормативно-технических документов в сфере строительства. Думаю, что завершающим шагом этого процесса должно стать не только устранение исторически возникших коллизий между нормативно-техническими документами, но и создание в цифровом, машиночитаемом формате единой базы нормативных требований. Такой подход должен качественно повысить уровень использования информационных технологий при проектировании и экспертизе», — резюмировал Павел Челышков.