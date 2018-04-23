Здание чаеразвесочной фабрики в Челябинске приведут в порядок к саммитам ШОС и БРИКС

Бывшую чаеразвесочную фабрику на улице Елькина отреставрируют и достроят к саммитам ШОС БРИКС , которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Об этом 74.ru сообщил председатель областного госкомитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин. После реконструкции в историческое здание переедут сотрудники регионального управления МВД . Проведённая осенью прошлого года строительно-техническая экспертиза показала, что здание, признанное объектом регионального значения, находится в ветхом состоянии, но подлежит реконструкции и укреплению. Исследованием занималась организация, выигравшая конкурс по заказу регионального ГУ МВД. — На днях прошло совещание по вопросу сохранения бывшего здания чаеразвесочной фабрики с участием главы регионального МВД Андрея Сергеева , — рассказал 74.ru Александр Баландин . — Ведомство решает вопрос с финансированием строительства. Было проведено обследование здания. На основе этого сейчас разрабатывается проектная документация, после чего начнутся работы. Этим занимается МВД. Завершить реконструкцию планируют к саммитам ШОС и БРИКС. Ведь к такому масштабному мероприятию нужно будет размещать сотрудников полиции.

В региональном управлении МВД 74.ru подтвердили, что работа по достройке объекта продолжится, сейчас по этому вопросу продолжаются переговоры. Ранее сообщалось, что на его реконструкцию из федерального бюджета направят 230–240 миллионов рублей. Впрочем, источник 74.ru сообщил, что из федерального бюджета на достройку здания деньги выделять не будут. Возводить объект возможно будет только на основе частного коммерческого партнёрства — с участием инвестора. Ситуацией с сохранением объекта регионального значения обеспокоен челябинский краевед Юрий Латышев

— Пока я ещё надеюсь на более или менее благополучный исход, — сказал Юрий Латышев. — Главное, чтобы они сохранили все важные архитектурные элементы этого здания, которые указаны в научно-проектной документации. Это междуэтажные пояса, карниз, пилястры, аттики, обрамление проёмов, оформление подоконных пространств и простенков.

Чаеразвесочная фабрика открылась в Челябинске в 1904 году. Она принадлежала товариществу «Преемник Алексея Губкина Александр Кузнецов и Ко». Здание удивляло своими размерами и изяществом — уникальной кладкой из красного кирпича, множеством окон и, конечно, неповторимым чайным ароматом. После революции большевики распустили рабочих и вскоре открыли в здании фармацевтическое предприятие.