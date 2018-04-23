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Завсегдатай праймериз Приморья претендует на пост губернатора
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Завсегдатай праймериз Приморья претендует на пост губернатора 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
Первым участником праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в губернаторы Приморья стал экс-заместитель председателя Молодежного правительства края по работе с муниципальными образованиями, помощник депутата Госдумы Виктории Николаевой Вячеслав Гнездилов, сообщает PRIMPRESS.
В багаже руководителя движения «Молодежь Спасска» и соучредителя движения «Патриот Приморья» — знакомство с известным политическим семейством. Молодой общественный деятель уже участвовал в предварительном голосовании ЕР в 2017 и 2016 годах, когда намеревался стать кандидатом в депутаты Думы Владивостока, Законодательного собрания и даже Госдумы. Результаты претендент показал довольно слабые, впрочем, высказывалось мнение, что на праймериз в Госдуму Гнездилов пошел как «дублер» Виктории Николаевой. По мнению экспертов, нынешнее выдвижение Гнездилова связано с желанием экс-главы Владивостока Владимира Николаева принять «посильное участие» в губернаторских выборах.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Вячеслав Гнездилов прокомментировал заявку на участие в праймериз просто: «Как всегда, в числе первых! Активная гражданская позиция — это про нас!»
Сейчас региональное отделение «Единой России» проводит также прием документов для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на довыборы по двум округам в Заксобрание Приморья. Пока заявки подали всего два участника.
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