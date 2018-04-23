Завсегдатай праймериз Приморья претендует на пост губернатора

В багаже руководителя движения «Молодежь Спасска» и соучредителя движения «Патриот Приморья» — знакомство с известным политическим семейством. Молодой общественный деятель уже участвовал в предварительном голосовании ЕР в 2017 и 2016 годах, когда намеревался стать кандидатом в депутаты Думы Владивостока , Законодательного собрания и даже Госдумы. Результаты претендент показал довольно слабые, впрочем, высказывалось мнение, что на праймериз в Госдуму Гнездилов пошел как «дублер» Виктории Николаевой. По мнению экспертов, нынешнее выдвижение Гнездилова связано с желанием экс-главы Владивостока Владимира Николаева принять «посильное участие» в губернаторских выборах.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Вячеслав Гнездилов прокомментировал заявку на участие в праймериз просто: «Как всегда, в числе первых! Активная гражданская позиция — это про нас!»

Сейчас региональное отделение «Единой России» проводит также прием документов для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов на довыборы по двум округам в Заксобрание Приморья. Пока заявки подали всего два участника.