Орловец вернул полмиллиона рублей, потраченные на волшебные драже

Заводской районный суд Орла решил взыскать с ООО «Гранд» в пользу одного из клиентов стоимость товара в размере 555 тысяч рублей, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — 292 тысячи. Мужчина поддался на уговоры поправить здоровье и был разочарован.

Между орловцем и компанией был заключен договор купли-продажи прибора биорезонансной терапии IF — 1788 «Медэкс», а также индивидуальной программы лечения дистанционным способом. Аппарат был представлен как медицинский прибор, предназначенный для лечения заболеваний пищеварительной системы, соответствующий обязательным требованиям государственных стандартов. Однако в ходе проверки выяснилось, что указанные в паспорте данные ложные: Росздравнадзор регистрационное удостоверение на прибор «Медэкс IF-1788» не выдавал. А комплекс лечения, в состав которого входили драже с продуктами пчеловодства, не содержал медикаментозную продукцию.

Суд посчитал, что покупателю не была предоставлена необходимая и достоверная информация в отношении приобретенного им товара, поэтому он вправе требовать возврата денег и компенсацию.

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