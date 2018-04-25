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В трех районах Волгограда отключат горячую воду с 25 апреля
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В трех районах Волгограда отключат горячую воду с 25 апреля 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Часть жителей Дзержинского, Советского и Красноармейского районов Волгограда останутся без горячей воды с 25 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с проведением гидравлических испытаний. С них коммунальщики начинают готовиться к новому сезону. После гидравлических испытаний пройдет плановый и капитальный ремонты.
Так, без воды останутся жители некоторых домов по улицам Танкистов, Космонавтов,51-й Гвардейской Дивизии, Волгоградской, Голубяиникова, Терешковой, Героев малой земли, Судостроительной, Электростальской и не только. Подробнее все улицы с номерами домов можно узнать здесь.
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