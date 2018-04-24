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В шести районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля
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В шести районах Волгограда отключат горячую воду с 24 апреля 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда отключат воду с 24 по 26 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях теплоснабжения», ограничение водоснабжения будет связано с проведением гидравлических испытаний. С них коммунальщики начинают готовиться к новому сезону. После гидравлических испытаний пройдет плановый и капитальный ремонты.
Так, без воды останутся жители некоторых домов по улицам Героев Тулы, Шипки, Еременко, Штеменко, Титова, Триумфальной, Поддубного, 8-й Воздушной армии, Землячки, Симонова, Шекснинской, Космонавтов, Голубинской, Кубанской, Новороссийской, Буханцева, Елисеева, Героев Сталинграда, Изобильной, Пролетарской и не только. Подробнее все улицы с номерами домов можно узнать здесь.
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