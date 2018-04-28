В каких районах и когда в Волгограде в мае отключат горячую воду?

На днях в городе стартуют планово-предупредительные ремонты в котельных.

С 4 мая в шести районах Волгограда пройдут отключения горячей воды. В среднем местные жители останутся без нее на два-три дня. Связано это будет с тем, что коммунальщики будут проводить планово-предупредительные ремонты в котельных. Им предстоит поменять изношенные узлы и агрегаты, почистить котлы и газовые горелки, обновить контрольно-измерительные приборы и оборудование, провести ревизию всей электрической части и при необходимости заменить вышедшие из строя детали.

Без воды останутся жители Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Ворошиловского, Советского, Кировского и Красноармейского районов. Все отключения горячей воды планируются с 00:00 дня, указанного как дата начала отключения, и до 00:00 даты, по которую прекращается ГВС. При этом возможно возобновление водоснабжения раньше указанного срока. Ниже «АиФ-Волгоград» собрал список адресов с номерами домов.

Тракторозаводский район:

С 15 по 16 мая:

ул. Ладыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13;ул. Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития);ул. Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Без воды также останутся детсад №389 и клиническая больница №4, поликлиника №1 (с детской поликлиникой), школа №4, мужской педагогический лицей.

С 15 по 17 мая:

ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;ул. Андреева, 13;ул. Атласова, 16;ул. Баскунчакская, 5;ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10;ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16;ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19;ул. Быкова, 4а;ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51;ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27; ул. Дзержинского 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а;ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38;ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а;ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11;ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227;ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11;ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11;ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69;ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24;ул. С. Щедрина, 1, 5, 7;ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32.

Кроме того, отключение воды затронет детсады №73, 170 (2 здания), 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 358; областной наркологический диспансер; станцию скорой помощи; детскую поликлинику №17; клиническую поликлинику №1; наркологический кабинет; детскую больницу №2; роддом №1; женскую консультацию; противотуберкулезный диспансер; клиническую больницу №4; школы №1, 3, 12, 17, 29, 94; межшкольный учебный комбинат; прогимназию; музыкальную школу №2.

С 22 по 24 мая ул. Костюченко, 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а.

Без воды также останутся детсад №321, поликлиники №1, №17.

Краснооктябрьский район:

С 14 по 16 мая:

ул. 4-х Связистов, 25а, 25б;ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33;ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7;ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;ул. Вершинина 5, 7, 24;ул. Высокая, 18а, 18б;ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70;ул. Р. Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60;ул. Лермонтова, 30;ул. Нестерова, 16, 16А;ул. Новоремесленная, 13;ул. Правды, 2, 4;ул. Промышленная, 10;ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70.

Отключение воды также затронет областной геронтологический центр; детский противотуберкулёзный санаторий №3; областную детскую клиническую больницу; областной кожно-венерологический диспансер №4; детскую поликлинику №1; женскую консультацию клинической больницы №5; школы №5, 49, 92.

С 15 по 17 мая:

ул. 39-я Гвардейская, 6, 8;пер. Аэропортовский, 2, 6, 8;ул. Богунская, 10а, 12, 16;ул. Варшавская, 4, 6,7;ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14;ул. Гончарова, 5, 7, 9;ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112;ул. Еременко, 114, 116, 118, 120, 122;ул. К. Цеткин, 5, 7;ул. Короткая, 23, 25, 27;ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1;ул. Курильская, 5, 7, 9;пр. Металлургов, 30, 32, 34;ул. Новоремесленная, 3, 5;ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56;ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31;ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38,40,42;ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47.

Без воды также останутся детсады №87, 128, 200, 253, 283, 314, 379, школы-сады № 5, 7; поликлиника №20; консультативно-диагностическая поликлиника №1;школа-интернат №8;«Частная интегрированная школа»; лицей №2; гимназии №12, 14; школа олимпийского резерва №21.

С 21 по 24 мая:

пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12;ул. Прибалтийская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

А также детсад №174 и школа №2.

Дзержинский район:

С 4 по 17 мая:

Детский сад №32 С 16 по 29 мая:

ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65;ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18;ул. Космонавтов, 59, 61;ул. Новорядская, 56, 58;ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20.

Воду отключат также в детсадах №31, 327, 333 и лицее №7.

С 21 по 23 мая:

ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19;б-р 30-летия Победы, 6, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72;ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112;ул. Московская, 5а, 6а;ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54;ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26.

Без воды также останутся детсады №350, 362;школа №102; гимназия №11; детская школа искусств №; детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта.

Ворошиловский район:

С 10 по 23 мая:

ул. Калинина, 11;ул. Циолковского, 2;Детский сад №280. С 29 по 30 мая:Школа №14.

Советский район:

С 14 по 15 мая:

ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7;ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18;ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19;ул. Л. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7;ул. Логовская, 1, 2, 5;ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20;ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21;ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12;пр. Университетский, 34.

Без воды останутся также детсад №334; школа №93; школа-интернат №7; лицей «Лидер».

С 15 по 28 мая:

С 16 по 17 мая:

ул. Балакирева, 2;ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68;ул. Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9;ул. Запорожская, 3;ул. Гвоздкова, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32;ул. Комарова 75, 79;ул. Малиновская,4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а;ул. Мариупольская, 10, 12, 14;ул. Новосибирская, 66;ул. Песчанокопская, 13, 15, 17;ул. Сухова, 19, 21, 25, 17;ул. Терешковой, 17, 19, 21, 54;ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50;пр. Университетский, 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15;ул. Шауляйская, 4а, 2а;ул. Я. Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60.

Воды останутся еще и детсады №1, 2, 44, 160, 180, 212, 229, 244, 348; школы №54, 111, 140; детская школа искусств №8; центр детского технического творчества; клиническая больница №7; детская поликлиника №31; общежития ВолГАУ (ул. Гвоздкова, 8а, пр. Университетский, 28).

С 21 по 22 мая:

ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1;ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4;ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50;ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30;ул. Даугавская, 5, 20;ул. Калининградская, 2а, 21;ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7;ул. Петровская, 9;ул. им. Полухина, 2/1, 2/2;ул. Родниковая, 14, 16, 18;ул. Славская, 3, 10, 12;пр. Университетский, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98.

А также детсады №21, 215, 26, 359, 140, 245, 246; детская поликлиника № 25; станция скорой медицинской помощи; клиническая больница №11; лабораторно-диагностический центр клинической больницы №11;школа №106; гимназия №15; детско-юношеская спортивная школа №14; ВолГУ; Колледж нефти и газа; ВНИАЛМИ, спорткомплекс.

С 28 по 29 мая:

Кардиоцентр.

Кировский район:

3 мая, 28 мая Больница №1.

4 мая Роддом №3.

С 10 по 23 мая:

ул. Курчатова, 10а, 18;ул. С. Чекалина, 3, 7, 8;Детский сад №153;Офтальмологическое отделение городской клинической больницы №1.

15 мая:

Клиническая инфекционная больница №9.

С 21 по 23 мая:

ул. 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137;ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94;ул. Вельботная, 3, 5;ул. Закавказская, 1, 2, 2а, 6;ул. Изоляторная, 2;ул. Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149;ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12;ул. Люблинская, 4;ул. Маресевой Зины, 3, 9, 15;ул. Минина, 4, 10, 16;ул. Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139;ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82;ул. Турбинная, 184, 186, 188, 259;ул. Федотова, 4.

А также детсады №18, 75, 85, 255, 284, 292, 325, 339, 368, 377; консультативно-диагностический центр для детей №1; Волгоградский медицинский клинический центр; школы №24, 56, 100, лицей № 10, гимназия №10, ПТУ №21, ПТУ №26.

25 мая:

А также гимназия №9, стоматологическая поликлиника, детская поликлиника №9.

Красноармейский район:

С 22 по 31 мая:

ул. Водников, 12а;ул. Черепановых, 3.

Кроме того, без воды останутся детсад №221, МУЗ больница № 10 (главный корпус, поликлиника, наркологический диспансер).