ZTE ищет решение в связи с запретом США

Пекин, 23 апреля / Синьхуа / — Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. принимает меры для соблюдения «приказа об отказах» Министерства торговли США , говорится в распространенном в воскресенье сообщении компании.

Как отмечается в сообщении, компания проводит активные консультации с соответствующими сторонами и ищет решение в связи с американским запретом.

Недавно Минторг США возобновило против ZTE экспортное эмбарго за «нарушение» китайской компанией условий прошлогоднего договора с США, запретив американским компаниям продавать свою продукцию ZTE в течение семи лет.

В сообщении ZTE отмечается, что компания придает серьезнейшее значение работе по соблюдению экспортного контроля, рассматривая это в качестве «краеугольного камня корпоративной стратегии и предпосылкой для хозяйственной деятельности».

Отмечается, что компания учредила комитет по управлению, возглавляемый лично СЕО компании, и глобальную команду из опытных экспертов по вопросам экспортного контроля. -0-