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ZTE ищет решение в связи с запретом США
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ZTE ищет решение в связи с запретом США 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. принимает меры для соблюдения «приказа об отказах» Министерства торговли США, говорится в распространенном в воскресенье сообщении компании.
Как отмечается в сообщении, компания проводит активные консультации с соответствующими сторонами и ищет решение в связи с американским запретом.
Недавно Минторг США возобновило против ZTE экспортное эмбарго за «нарушение» китайской компанией условий прошлогоднего договора с США, запретив американским компаниям продавать свою продукцию ZTE в течение семи лет.
В сообщении ZTE отмечается, что компания придает серьезнейшее значение работе по соблюдению экспортного контроля, рассматривая это в качестве «краеугольного камня корпоративной стратегии и предпосылкой для хозяйственной деятельности».
Отмечается, что компания учредила комитет по управлению, возглавляемый лично СЕО компании, и глобальную команду из опытных экспертов по вопросам экспортного контроля. -0-
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