Роспотребнадзор зафиксировал в Москве 75 случаев укусов клещей с начала сезона 

В медицинские организации Москвы с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«По данным оперативного мониторинга в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратились 75 человек, в том числе за 16 неделю текущего года — 47 человек, что ниже данных многолетних наблюдений и ниже показателей за 2017 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что случаи присасывания клещей зарегистрированы в Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Чеховском, Домодедовском, Можайском, Мытищинском, Ногинском, Раменском, Солнечногорском, Ступинском, Талдомском, Шаховском районах Подмосковья, а также в Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Белгородской, Калужской областях, Краснодарском крае, Крыму и на территории Белоруссии, Германии, Украины.
Отмечается, что в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях столичного департамента здравоохранения проводятся бесплатные профилактические прививки среди лиц, выезжающих в эндемичные по данному заболеванию территории. В текущем сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 6 тыс. 737 человек (в 2017 г. — 5 тыс. 21), за 16 неделю 2018 г. привиты 1 тыс. 832 человека (в 2017 г. — 1 тыс. 273).