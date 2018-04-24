Роспотребнадзор зафиксировал в Москве 75 случаев укусов клещей с начала сезона

В медицинские организации Москвы с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«По данным оперативного мониторинга в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратились 75 человек, в том числе за 16 неделю текущего года — 47 человек, что ниже данных многолетних наблюдений и ниже показателей за 2017 г.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях столичного департамента здравоохранения проводятся бесплатные профилактические прививки среди лиц, выезжающих в эндемичные по данному заболеванию территории. В текущем сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 6 тыс. 737 человек (в 2017 г. — 5 тыс. 21), за 16 неделю 2018 г. привиты 1 тыс. 832 человека (в 2017 г. — 1 тыс. 273).