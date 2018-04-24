Ещё
Роспотребнадзор зафиксировал в Москве 75 случаев укусов клещей с начала сезона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор зафиксировал в Москве 75 случаев укусов клещей с начала сезона 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: Амител
В медицинские организации Москвы с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 75 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«По данным оперативного мониторинга в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратились 75 человек, в том числе за 16 неделю текущего года — 47 человек, что ниже данных многолетних наблюдений и ниже показателей за 2017 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что случаи присасывания клещей зарегистрированы в Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Чеховском, Домодедовском, Можайском, Мытищинском, Ногинском, Раменском, Солнечногорском, Ступинском, Талдомском, Шаховском районах Подмосковья, а также в Тверской, Смоленской, Рязанской, Владимирской, Белгородской, Калужской областях, Краснодарском крае, Крыму и на территории Белоруссии, Германии, Украины.
Отмечается, что в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях столичного департамента здравоохранения проводятся бесплатные профилактические прививки среди лиц, выезжающих в эндемичные по данному заболеванию территории. В текущем сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 6 тыс. 737 человек (в 2017 г. — 5 тыс. 21), за 16 неделю 2018 г. привиты 1 тыс. 832 человека (в 2017 г. — 1 тыс. 273).
Агентство «Москва»: последние новости
Д.Медведев и С.Собянин осмотрели новинки московской промышленности в технопарке «Слава» Роскомнадзор оформил более 700 разрешений на использование радиочастот на ЧМ-2018 Строительство участка ЦКАД от М4 «Дон» до М1 «Беларусь» планируется завершить в 2019 г.
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах203
Автор фейка о погибших в Кемерове нашел новую работу78
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой214
Зачем Понаровская вернулась в Россию39
Скончался Геннадий Леонов15
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
00:34
Прилетевшая с неба собака зашибла китаянку
Происшествия
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
25:55
Минэнерго Украины поставили на счетчик
Украина В мире
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение