Роспотребнадзор зафиксировал в Москве 146 случаев укусов клещей с начала сезона 

В медицинские организации Москвы с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 146 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
«По данным оперативного еженедельного мониторинга за текущий период в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратились 146 человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что случаи присасывания клещей зарегистрированы в Балашихинском, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Чеховском, Домодедовском, Истринском, Коломенском, Ленинском, Можайском, Мытищинском, Ногинском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Пушкинском, Раменском, Рузском, Серпуховском, Солнечногорском, Ступинском, Талдомском, Шатурском районах Подмосковья, а также в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в Краснодарском крае, Сочи, Ставропольском крае и на территории Белоруссии, Германии, США (Нью-Йорк), Украины.
Отмечается, что в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях столичного департамента здравоохранения проводятся бесплатные профилактические прививки среди лиц, выезжающих в эндемичные по данному заболеванию территории. В текущем сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 9 тыс. 467 человек, за 17 неделю мониторинга привито 2 тыс. 730 человек.