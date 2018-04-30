Роспотребнадзор зафиксировал в Москве 146 случаев укусов клещей с начала сезона

В медицинские организации Москвы с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 146 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга за текущий период в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратились 146 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях столичного департамента здравоохранения проводятся бесплатные профилактические прививки среди лиц, выезжающих в эндемичные по данному заболеванию территории. В текущем сезоне против клещевого вирусного энцефалита привиты 9 тыс. 467 человек, за 17 неделю мониторинга привито 2 тыс. 730 человек.