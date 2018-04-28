Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита

«В период майских праздников с 1 по 15 мая Роспотребнадзором организована работа Всероссийской «горячей линии» по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в ходе мероприятия специалисты ведомства в каждом субъекте России ответят на вопросы — что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; куда обращаться в случае положительного результата на инфекционные заболевания, передающиеся с укусом клеща; какие правила индивидуальной защиты от нападения клещей.

«Телефоны «горячих линий» и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.