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Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита
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Роспотребнадзор с 1 по 15 мая запустит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита 

Агентство «Москва» 26 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 1 по 15 мая 2018 г. откроет «горячую линию» по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В период майских праздников с 1 по 15 мая Роспотребнадзором организована работа Всероссийской «горячей линии» по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что в ходе мероприятия специалисты ведомства в каждом субъекте России ответят на вопросы — что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; куда обращаться в случае положительного результата на инфекционные заболевания, передающиеся с укусом клеща; какие правила индивидуальной защиты от нападения клещей.
«Телефоны «горячих линий» и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.
Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
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