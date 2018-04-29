Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим на природе осматривать себя на предмет клещей каждые 15-20 минут

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«При пребывании за городом не стоит забывать о способах профилактики против клещевых инфекций. Активность клещей на территории России длится в период с апреля по октябрь. Особое внимание необходимо уделять осмотрам. Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя и детей каждые 15-20 минут. Особо тщательный осмотр необходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут быть не только на вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях)», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В службе отметили, что клещи поджидают своих «жертв», сидя в траве, поэтому стоит выбирать одежду, закрывающую ноги и руки. Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам позаботиться о приобретении противоклещевых аэрозолей перед тем, как отправиться на пикник.

«Если клещ все-таки укусил вас, его нужно снять в ближайшем травмпункте и передать на исследование», — добавил собеседник агентства.