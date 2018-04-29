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Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим на природе осматривать себя на предмет клещей каждые 15-20 минут
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Роспотребнадзор рекомендовал отдыхающим на природе осматривать себя на предмет клещей каждые 15-20 минут 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: Москва24
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«При пребывании за городом не стоит забывать о способах профилактики против клещевых инфекций. Активность клещей на территории России длится в период с апреля по октябрь. Особое внимание необходимо уделять осмотрам. Во время пребывания на природе необходимо осматривать себя и детей каждые 15-20 минут. Особо тщательный осмотр необходимо производить перед заходом в дом. Клещи могут быть не только на вас, но и на вещах (сумке, рюкзаке), цветах (или других сорванных растениях)», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В службе отметили, что клещи поджидают своих «жертв», сидя в траве, поэтому стоит выбирать одежду, закрывающую ноги и руки. Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали россиянам позаботиться о приобретении противоклещевых аэрозолей перед тем, как отправиться на пикник.
«Если клещ все-таки укусил вас, его нужно снять в ближайшем травмпункте и передать на исследование», — добавил собеседник агентства.
Ранее Роструд сообщал, что в 2018 г. на майские праздники россияне отдыхают с 29 апреля по 2 мая включительно, а также 9 мая.
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