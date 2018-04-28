Роспотребнадзор откроет горячую линию по профилактике болезней, передающихся через укусы клещей 

С 1 по 15 мая 2018 года Роспотребнадзор организует работу Всероссийской горячей линии в связи с сезонной активностью клещей. В майские праздники многие жители нашей страны отправяться на отдых в леса и парки. Со всеми, кто не знает, как защитить себя от клещей, а главное, от заболеваний, которые передают эти насекомые, специалисты Рособрнадзора готовы провести подробные консультации. Горячие линии будут работать в каждом субъекте РФ. Номера телефонов и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора по регионам. Люди смогут узнать, что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща, у кого просить помощи в случае положительного результата на инфекционные заболевания, какие правила индивидуальной защиты стоит соблюдать от нападения клещей и многое другое. Дополнительно в Рособрнадзоре напомнили, что одним из самых опасных заболеваний является клещевой вирусный энцефалит. Эта вирусная инфекция значительно поражает центральную нервную систему человека. Последствиями заболевания могут стать различные нарушений здоровья, приводящие к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Более того, человек может подхватить вирус при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, и буйволов. Эти животные могут заразиться от клеща, а затем передать болезньь в молоке и продукции, которая из этого молока производится. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости кдещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный регионы, а из прилегающих к Московской области — Тверская и Ярославская области. В Москве и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) места на природе пока считаются благополучными. В Роспотребназдоре в целях профилактики советуют прививаться от болезни, а также использовать реппеленты и даже защитные костюмы при прогулке в лесах и парках. Извлекать клеща, если он все-таки укусил, лучше в поликлинике, поскольку врач сделает это правильнее, а затем быстро отправит насекомое на обследование. Кстати, в начале марта «Летидор» подробно объяснил, почему еще тогда нужно было начинать готовиться к сезону клещей, как защититься от их укусов и что делать, если все-таки не удалось этого избежать (#https://letidor.ru/zdorove/a456-pochemu-k-sezonu-kleschey-nado-gotovitsya-uzhe-seychas-13569.shtml). Фото: shutterstock.com