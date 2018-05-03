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Роспотребнадзор назвал число пострадавших с 15 марта от укусов клещей
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Роспотребнадзор назвал число пострадавших с 15 марта от укусов клещей 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Более 10 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей с 15 марта, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
"C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами… согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, наибольшее количество клещей зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Ростовской областях и в Крыму.
Отмечается, что в РФ установлены 27 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Количество заболевших в 2018 году не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период. От энцефалита привиты более 1,3 миллиона человек.
Акарицидные обработки проведены на 11 тысячах гектаров, добавляется в сообщении. Всего в 2018 году такие обработки запланированы на площади в 119 тысяч гектаров. Особое внимание уделяется обработке территорий детских (летних) оздоровительных учреждений.
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