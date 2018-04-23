Роспортребнадзор: Около 4 тыс. человек пострадали от укусов клещей в РФ с начала сезона

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на 20 апреля 2018 г., в медицинские организации РФ обратились около 4 тыс. пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга на 20 апреля в 70 субъектах РФ в медицинские организации обратились около 4 тыс. пострадавших от укусов клещей, в том числе 1 тыс. 591 ребенок, что ниже среднемноголетних показателей. Зарегистрировано 12 случаев иксодового клещевого боррелиоза», — говорится в сообщении.

Адыгея, Алтай, Хакасия, Бурятия, В пресс-службе уточнили, что в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалистами Роспотребнадзора начата реализация планов по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами. В республиках Крым КБР , Краснодарском, Забайкальском, Приморском, Хабаровском и Ставропольском краях, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ярославской, Калининградской, Псковской, Астраханской, Ростовской, Нижегородской, Оренбургской, Тюменской, Амурской областях, Еврейской АО проведены акарицидные обработки с осуществлением контроля качества и эффективности на площади более 6,5 тыс. га.

Кроме того, продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, по состоянию на 20 апреля 2018 г. в субъектах РФ привито более 1 млн человек.

«Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — заключили в ведомстве.