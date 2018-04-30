Более 250 случаев укусов клещей зафиксировал Роспотребнадзор Подмосковья с начала сезона

В медицинские учреждения Подмосковья с жалобами на укусы клещей с начала сезона обратились 256 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным оперативного мониторинга на 26 апреля 2018 г. в медицинские организации Московской области обратилось 256 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита. По состоянию на 26 апреля текущего года против клещевого энцефалита вакцинировано 842 человека, в том числе 177 детей. При этом случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Подмосковья не зарегистрировано.