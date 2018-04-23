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В США борьба за место российско-американского монумента Второй мировой
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В США борьба за место российско-американского монумента Второй мировой 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Небольшой город в штате Северная Каролина отказался от памятника павшим солдатам Второй мировой войны, предложенного представителеми России и США в Совместном комитете ВП/ПВД. Однако в США появились другие кандидаты на место расположения 25-тонного бронзового монумента, посвященного проекту «Зебра», сообщает Long News Journal.
Музей военной авиации в Вирджинии предложил место для памятника. Также сделал владелец похоронного бюро на побережье Северной Каролины.
В изначально предполагаемом месте строительства монумента, Elizabeth City, городоской совет проголосовал против проекта из-за «напряженных отношений России и США». Как сообщала НСН ранее, перед голосванием в совете высказывались мнения, что монумент, подаренный Россией, мог стать троянским конем для проведения хакерских атак.
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