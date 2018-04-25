В день 100-летия Первомая в Иркутске пройдёт митинг

1 мая 2018 года исполняется сто лет празднику 1 Мая, или как его называли до 90-х годов прошлого века — Международному дню солидарности трудящихся. В этот день Иркутское Профобъединение проведёт в областном центре свою традиционную акцию по защите социально-трудовых прав и экономических интересов работников предприятий Иркутской области

Митинг начнётся в 12 часов на площади у Дворца спорта «Труд». На него приглашены первые лица областной и городской власти: губернатор Иркутской области, председатель Законодательного собрания, мэр Иркутска

Затем праздничная колонна в сопровождении духового оркестра пройдет по центральным улицам города к мемориалу «Вечный огонь», где состоится возложение цветов.

Митинги, шествия, профсоюзные собрания, различные акции пройдут 1 Мая во всех городах и районах Приангарья.