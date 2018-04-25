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В день 100-летия Первомая в Иркутске пройдёт митинг
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В день 100-летия Первомая в Иркутске пройдёт митинг 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
1 мая 2018 года исполняется сто лет празднику 1 Мая, или как его называли до 90-х годов прошлого века — Международному дню солидарности трудящихся. В этот день Иркутское Профобъединение проведёт в областном центре свою традиционную акцию по защите социально-трудовых прав и экономических интересов работников предприятий Иркутской области.
Митинг начнётся в 12 часов на площади у Дворца спорта «Труд». На него приглашены первые лица областной и городской власти: губернатор Иркутской области, председатель Законодательного собрания, мэр Иркутска.
Затем праздничная колонна в сопровождении духового оркестра пройдет по центральным улицам города к мемориалу «Вечный огонь», где состоится возложение цветов.
Митинги, шествия, профсоюзные собрания, различные акции пройдут 1 Мая во всех городах и районах Приангарья.
Кстати, в этом году по призыву Международной конфедерации профсоюзов первомайские манифестации пройдут в 140 странах мира. Предполагается, что по всей России в первомайских мероприятиях примут участие порядка 3 млн человек.
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