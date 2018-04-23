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Лебеди вернулись в Кыштовку и Усть-Тарку
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Лебеди вернулись в Кыштовку и Усть-Тарку 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Интересно, что гордая белая птица в нашем регионе выбирает для гнездования как север области, так и юг, например, территорию кулундинских степей. Лебедю нужны водоемы, густо поросшие тростником, с заломами и небольшими плесами. Подкармливать птиц в апреле необязательно, считают орнитологи. Перелетные возвращаются полные сил и могут самостоятельно исследовать проталины, добывая в пищу семена растений и беспозвоночных.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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