Лебеди вернулись в Кыштовку и Усть-Тарку

Интересно, что гордая белая птица в нашем регионе выбирает для гнездования как север области, так и юг, например, территорию кулундинских степей. Лебедю нужны водоемы, густо поросшие тростником, с заломами и небольшими плесами. Подкармливать птиц в апреле необязательно, считают орнитологи. Перелетные возвращаются полные сил и могут самостоятельно исследовать проталины, добывая в пищу семена растений и беспозвоночных.