США отказались помогать в восстановлении подконтрольных Асаду районов Сирии 

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Школы закрыты, язык забыт. Из Туркменистана уезжают последние русские

Быстро решить ядерную проблему КНДР вряд ли получится, заявил Лавров

В Индии одобрили смертную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет