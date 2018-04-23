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США отказались помогать в восстановлении подконтрольных Асаду районов Сирии
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США отказались помогать в восстановлении подконтрольных Асаду районов Сирии 

РИА Новости 7 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США не хотят восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Сирии Башара Асада, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7.
"Когда мы рассматриваем и когда мы изучаем дальнейшие действия, мы не хотим, чтобы финансирование шло в районы, подконтрольные правительству Асада", — сказал высокопоставленный американский чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента.
Ранее руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин привел слова Асада о том, что для восстановления экономики Сирии понадобится 10-15 лет и потребуется 400 миллиардов долларов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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