США отказались помогать в восстановлении подконтрольных Асаду районов Сирии 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США не хотят восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Сирии Башара Асада, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7.
"Когда мы рассматриваем и когда мы изучаем дальнейшие действия, мы не хотим, чтобы финансирование шло в районы, подконтрольные правительству Асада", — сказал высокопоставленный американский чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента.
Ранее руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин привел слова Асада о том, что для восстановления экономики Сирии понадобится 10-15 лет и потребуется 400 миллиардов долларов.
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