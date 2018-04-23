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Эксперт: США пытаются снять с себя ответственность за происходящее на Украине
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Эксперт: США пытаются снять с себя ответственность за происходящее на Украине 

Свободная пресса 1 час назад
Политолог Александр Дудчак прокомментировал новость о том, что в Госдепе сделали доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году, в котором содержится отчет о массовых нарушениях прав человека на Украине.
Как подчеркнул эксперт, американцы не говорят о том, кто должен нести ответственность за все, что происходит на Украине в последние 4 года.
«Война в Донбассе, вынужденный уход Крыма в Россию, развал страны и экономики — это прямые последствия Майдана, а Майдан — это во многом дело рук именно США и их сообщников. Они поддерживали его организаторов финансово, политически, организационно. Они поддержали переворот вместо того, чтобы осудить незаконный захват власти в стране в феврале 2014 года», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, США замечают только то, что им выгодно в конкретный момент, а также заранее оправдывают себя и пытаются снять с себя ответственность за происходящее на Украине, «мол, мы вам помогли прийти к демократии, а у вас такая коррупция — сами виноваты».
Читайте подробнее в материале «Свободной прессы» «Госдеп США: Порошенко превращается в тирана».
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