В Приморье появится новый вид коммунальных услуг

Как рассказала парламентариям директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам администрации Приморского края Елена Пархоменко , заявки на конкурс подали две компании — ООО «Чистый город» и Владивостокский МУП «Спецзавод№1». В результате конкурса региональным оператором по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) стало муниципальное предприятие.

В ближайшее время с МУП будет заключено соглашение сроком на 10 лет, в Приморье будет введена новая коммунальная услуга (сейчас вывоз и утилизация ТБО входит в общую сумму «Содержание жилого помещения», которую получают управляющие компании). Также установят тариф, по которому начнет работать региональный оператор. Впрочем, как признает чиновник, «полностью за счет потребителя услуги этот комплекс работ не вытянуть».

По словам Елены Пархоменко, на «Спецзавод №1» ляжет весь объем работы, начиная от организации процесса сбора и вывоза мусора в городах и районах края, его утилизации, до внедрения передовых идей по вторичному использованию и переработки отходов.

Как обстоят дела с ТБО сейчас? Утверждена территориальная схема, на которой установлено 13 официальных полигонов для твердого мусора, организованы потоки для его транспортировки. В перспективе в Приморье будет 9 межмуниципальных комплексов и 6 индустриальных площадок для мусора. Предусмотрены и площадки для временного хранения ТБО, где можно размещать мусор с последующим вывозом — ведь транспортное плечо бывает значительным. Поступать иначе — нарушать закон. Сейчас, как отмечает Елена Пархоменко, природоохранная прокуратура весьма жестко относится к несанкционированным свалкам ТБО, которых в крае около сотни. Муниципальные образования должны выявлять такие свалки, ставить их на кадастровый учет, убирать и рекультивировать территорию.