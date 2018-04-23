Госдеп США выразил соболезнования Афганистану по атаке в Кабуле

Госдепартамент США выразил соболезнования правительству и народу Афганистана в связи с атакой в Кабуле , и также осудил действия террористов, пообещав продолжить борьбу с ними. Официальнаое заявление временно исполняющего обязанности Госсекретаря Джона Салливана опубликовано на сайте ведомства. «От имени правительства США , я сильно осуждаю суицидальную атаку в центре регистрации избирателей в Кабуле, в которой погибли примерно 60 человек и пострадали больше 100. Я выражаю наши самые глубокие соболезнования семьям жертв, которые перенесли неизмеримую утрату», — заявил Салливан. По данным Госдепа США, «Исламское Государство» (запрещенная в РФ террористическая организация) признала свою причастность к атаке. «США вместе с нашими афганскими и международными партнерами преданы уничтожению ИГ в Афганистане. Мы поддерживаем людей и правительство Афганистана в их борьбе против терроризма», — сказали в Госдепе.

Кроме того, в Госдепе США отметили, что США поддерживают афганские власти в их усилиях сделать выборы прозрачными, достоверными и безопасными.

«Мы остаемся приверженными поддержке стремления афганских людей к миру, безопасности и демократии», — заключил вро Госсекретаря США.

Напомним, в Кабуле 22 апреля произошел взрыв, который устроил терроист-смертник. Как сообщает RT, по последним данным количество жертв — 57.