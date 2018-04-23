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Госдеп США выразил соболезнования Афганистану по атаке в Кабуле
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Госдеп США выразил соболезнования Афганистану по атаке в Кабуле 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Госдепартамент США выразил соболезнования правительству и народу Афганистана в связи с атакой в Кабуле, и также осудил действия террористов, пообещав продолжить борьбу с ними. Официальнаое заявление временно исполняющего обязанности Госсекретаря Джона Салливана опубликовано на сайте ведомства. «От имени правительства США, я сильно осуждаю суицидальную атаку в центре регистрации избирателей в Кабуле, в которой погибли примерно 60 человек и пострадали больше 100. Я выражаю наши самые глубокие соболезнования семьям жертв, которые перенесли неизмеримую утрату», — заявил Салливан. По данным Госдепа США, «Исламское Государство» (запрещенная в РФ террористическая организация) признала свою причастность к атаке. «США вместе с нашими афганскими и международными партнерами преданы уничтожению ИГ в Афганистане. Мы поддерживаем людей и правительство Афганистана в их борьбе против терроризма», — сказали в Госдепе.
Кроме того, в Госдепе США отметили, что США поддерживают афганские власти в их усилиях сделать выборы прозрачными, достоверными и безопасными.
«Мы остаемся приверженными поддержке стремления афганских людей к миру, безопасности и демократии», — заключил вро Госсекретаря США.
Напомним, в Кабуле 22 апреля произошел взрыв, который устроил терроист-смертник. Как сообщает RT, по последним данным количество жертв — 57.
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