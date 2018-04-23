Архитектурные сокровища Перми. Три в одном: рассказываем про особняки братьев Тупицыных

Семейство Тупицыных было хорошо известно в Перми , а их дома остаются на виду и сейчас. Только мало кто о них что-то знает. В тексте ниже в собственных камео появляются Михаил Романов , князь Долгорукий и адмирал Колчак. Сразу два особняка Тупицыных — в новом выпуске «Архитектурных сокровищ Перми».

Евграф Козьмич Тупицын родился во Владимирской области , но уже в 14 лет перебрался в Казань , где устроился в аптечную лавку. Там талантливого парня заприметил будущий президент Русского химического общества — тогда сотрудник Казанского университета — Николай Николаевич Зинин. Химик взял его в свою лабораторию.

Годы работы под руководством мастера не пройдут даром. Когда Зинина переведут в Санкт-Петербург , Тупицын переедет в Пермь вместе с матерью, семнадцатилетней женой и годовалым сыном и продолжит аптечное дело и химические эксперименты.

В 1860 году Евграф Козьмич открывает здесь магазин москательно-аптекарских товаров (москательные товары — предметы бытовой химии. — Прим. ред.), а затем вместе с купцом Григорьевым покупает гончарно-фаянсовый завод в селе Сретенском — они производят там фарфоровую посуду.

Евграф Козьмич собственной персоной

Тема с остановками сейчас актуальна

Герб на каждом из зданий

Параллельно с этим в домашней химической лаборатории Тупицын исследует способы получения фосфора, который тогда вообще не производили в России — лишь экспортировали из Британии. Тупицыну удается получить фосфор в домашних условиях, и в 1871 году в логу у речки Данилихи 39-летний купец открывает первый в стране завод по производству этого химического вещества. Вскоре почти весь потребляемый в России фосфор будет производиться именно на его предприятии.

В 1878 году Евграф Козьмич умирает от чахотки, и достройкой особняка на пересечении Екатерининской и Ермаковского переулка (сейчас улица Решетникова. — Прим. авт.) занимается его вдова Евдокия Степановна. Сначала был лишь один дом, тот, что ближе к переулку — его кирпичный брат-близнец появится лишь к 1904 году.

Цокольный этаж здания занимали столовая, кухня с продовольственным складом, баня и та самая химическая лаборатория. На втором этаже было 11 жилых комнат, отапливали весь дом шесть печей.

Ворота достаточного размера, чтобы через них проезжал экипаж

Парадный вход

Вид на него изнутри

Также на территории усадьбы Тупицыных располагался использовавшийся как конюшня амбар, а вдоль Ермаковского переулка шел сад, видами на который, отдыхая на террасе, наслаждались владельцы. Поместье стояло выше уровня пермской водонапорной башни, так что купеческому семейству приходилось обходиться без водопровода.

Два дома в итоге объединил кирпичный забор. В первом здании жила семья старшего сына Евграфа Козьмича Владимира, а во втором — младшего — Александра. Именно Владимир продолжил дело отца. Александр же управлял пермским Марьинским банком. Кроме того, братья владели товарно-пароходной пристанью на Каме и несколькими пароходами. Их не раз избирали депутатами городской думы.

— Около 3 3/4 часа Наташа, Дж [онсон] и я на двух извозчиках поехали к Тупициным, где пили чай и ели много вкусных вещей. В 7 час. простились с ними, Наташа поехала, а Дж [онсон] и я пошли до дома пешком, — это цитата из дневника Михаила Романова от 8 мая 1918 года.

Михаил Романов (слева) и Джонсон на Сенной площади в Перми в 1918 году

Очертания несохранившейся террасы, на которой князь и хозяева пили чай В этой зале пел Джонсон. В ней же — выход на террасу

Аутентичный потолок

С сосланным в Пермь князем сдружился 19-летний Сергей Тупицын, сын Владимира, умершего в 1917-м. С Сергеем Романов встречался чуть ли не каждый день, а в обоих домах Тупицыных гостил еще несколько раз. Последний — 5 июня: «Днем читал, а после этого Дж [онсон] и я пошли к Тупициным, шли по Монастырской. Там мы сидели на террасе все время, кроме самой хозяйки и детей никого не было. Дж [онсон] немного пел в гостиной. Обратно мы шли вдоль набережной».

Через шесть дней дневник оборвется навсегда.

На рубеже 1918 и 1919 годов в Пермь приходят войска адмирала Колчака — усадьбу занимает Штурмовой батальон первого Средне-Сибирского корпуса капитана Урбанковского. Сам Урбанковский будет жить в доме у Ермаковского переулка, а его штаб развернется в соседнем здании.

Вид со двора

А по этой лестнице ходили слуги

Коридоры института

После освобождения города от белогвардейцев здания муниципализировали. Здесь размещались детский дом для школьников-мусульман и фабрично-заводская школа-семилетка, а в 1939 году здесь появился Пермский областной институт усовершенствования учителей. Сейчас он — Институт развития образования Пермского края

Лист из найденной во время ремонта тетради. 1935 год Но Тупицыны владели не одним видным пермским домом. В 1888 году на пересечении Петропавловской и Обвинской (сейчас улица 25 октября. — Прим. авт.) построили трехэтажный особняк по проекту архитектора Турчевича — пожалуй, главной пермской архитектурной фамилии.

Особняк построен по проекту Турчевича

Три конусообразные башенки, полуколонны и поздний русский классицизм с эклектикой делают это здание одним из самых красивых в городе и сейчас. Третья башенка со шпилем, кстати, появилась значительно позже: в 1938-м ее — вместе с пристроем — добавили органы госбезопасности , получившие дом в свое распоряжение.

До особняка Тупицыных на этом месте «был большой, одноэтажный деревянный дом, выкрашенный серою краскою, принадлежавший чиновнику Макке. В нем жил сосланный в Пермь князь Долгорукий, до перевода его в Верхотурье , а потом ссыльные же „польские маршалы“». Цитата эта из книги Дмитрия Смышляева (да, того самого. О его доме с привидениями вы можете прочитать в нашем материале) «Из прошлого. О старых временах и людях».

— Может быть, в ранней молодости моей я его (Долгорукого. — Прим. авт.) и видал, но наружность его совершенно исчезла из моей памяти; помню только великолепного хохлатого какаду, декламировавшего французские стихи и американскую ворону, которых, для забавы нашей, Долгорукий присылал иногда летом к нам в дом; помню многочисленные рассказы о его комических, или безобразных выходках, — пишет там же Смышляев. — Любимой забавой его была травля собаками нищих и мужиков, требовавших уплаты за проданный фураж или хозяйственные припасы. Однажды, в летний воскресный день, когда народ шел к обедне в Петропавловский собор, он высадил в окно на улицу свою фаворитку, в райском костюме нашей общей прабабушки. Утонченный гастроном, Долгорукий обладал весьма оригинальными вкусами; особенно излюбленною дичиною для него были жирные обитатели провиантских магазинов — хомяки; и теперь еще жив старичок, который в юности, живя в семинарской бурсе, промышлял ловлею и поставкою на кухню Долгорукого прожорливых зверьков, из которых повар-француз, артист кулинарного искусства, изготовлял различные рагу и фрикасе для опального барина.

Когда выходки Долгорукого решительно надоели вообще всем, его перевели на житье в Верхотурье. Впрочем, он оставил за собой последнее слово, скормив знатным гостям на прощание паштет из своего пуделя.

Ветхий дом чиновника Макке снесли в 1873, чтобы построить здания для купца Григория Степановича Ташлыкова. Через 15 лет особняк ждала та же учесть — на этом месте появился дом Тупицыных.

Выглядит как настоящий дворец

Расположенный в самом центре города особняк братья резонно решили использовать как бизнес-центр. Его арендовало управление контроля железной дороги, около года в доме жил известный летописец Василий Никифорович Шишонко — он был женат на сестре Тупицыных Вере.

В 1912 году здание купил Крестьянский поземельный банк — а пять лет спустя в особняке обосновалась Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией. В 1920 году в здании расположился Дом Союзов, включавший в себя самые разные профсоюзные организации. Там же был организован радиоузел, давший Перми возможность принимать радиопередачи из других городов.

С 1938 года особняком владеют органы госбезопасности. Сейчас там находится Управление ФСБ России по Пермскому краю.

Сейчас в нем располагаются органы госбезопасности

Ранее мы рассказывали о здании спиртоочистительного завода.