Конкурс любителей стихов на английском языке состоится в Автозаводском районе 23 апреля

Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В конкурсе примут участие школьники в возрасте от 7 до 11 лет. Участникам будет предложено декларирование или чтение наизусть стихотворения или отрывка из поэтического произведения любого англоязычного поэта (на выбор участника) или произведений устного народного творчества на английском языке. В качестве сопровождения номера можно использовать декорации, костюмы.

Оценивать конкурсантов будет жюри, состоящее из учителей английского языка образовательных учреждений района.