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Конкурс любителей стихов на английском языке состоится в Автозаводском районе 23 апреля
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Конкурс любителей стихов на английском языке состоится в Автозаводском районе 23 апреля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
В конкурсе примут участие школьники в возрасте от 7 до 11 лет. Участникам будет предложено декларирование или чтение наизусть стихотворения или отрывка из поэтического произведения любого англоязычного поэта (на выбор участника) или произведений устного народного творчества на английском языке. В качестве сопровождения номера можно использовать декорации, костюмы.
Оценивать конкурсантов будет жюри, состоящее из учителей английского языка образовательных учреждений района.
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