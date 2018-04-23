Звездочки в траве — хионодоксы

Я увидела их случайно несколько лет назад в одном из каталогов — и влюбилась. По-моему, устоять перед этими цветами совершенно невозможно. Очаровательные, словно светящиеся изнутри звездочки хионодокс покоряют с первого взгляда.

Хионодокса

Конечно же, я заказала луковички и посадила их. На удивление, белоснежная хионодокса 'Альба' ('Alba') оказалась менее привередливой, чем ее сородичи, имеющие естественную сине-голубую окраску, — чаще бывает наоборот. Но справедливости ради, нужно сказать, что «привередливая» — не совсем точное слово применительно к хионодоксе. Растет она без особых хлопот, ухода не требует, разрастается быстро, как большинство мелколуковичных. Спокойно относится к затенению — есть у меня посадки и на солнечном участке, и в полутени. Зимует без укрытия и очень рано отрастает весной.

Хионодокса Альба

Что интересно, размножается это растение с равным успехом и луковичками, и семенами. Если не удалять увядшие цветки и не торопиться убирать засохшую листву, через год-два можно обнаружить на месте небольшого кустика густые заросли, сплошь усыпанные звездочками цветов. Главное — выбрать для посадки место, где не застаивается вода. Невысокие (15-20 см) хионодоксы отлично смотрятся на фоне зелени почвопокровных растений (хорошие партнеры — очитки), под кустарниками, в рокариях и на альпийских горках, возле водоемов. Белая хионодокса рядом с чистецом шерстистым (на фото сверху) составляет очень нежную композицию. В данном случае, правда, ее немного портит прошлогодняя листва.

Хионодокса в цветнике

Листочки хионодоксы довольно долго сохраняют бодрый и привлекательный вид даже после того, как она отцветет, а потом как-то незаметно растворяются в окружающей зелени, поэтому никаких проблем с уходом в цветнике это растение не доставляет.

Хионодокса гигантская

Хионодокса — неприхотливое и быстро размножающееся растение. Фото автора Поскольку деток образуется много, я потихоньку рассаживаю эти изумительные цветы в разных местах сада. Мечтаю обзавестись розовой хионодоксой (сорт 'Pink Giant'), но пока луковичек в продаже не встречала. (P. S. Через пару лет после того, как был написан этот текст, моя мечта сбылась; хионодокса 'Pink Giant' поселилась в моем саду).

Розовая мечта, которая сбылась: хионодокса 'Pink Giant'. Фото автора

Еще прочитала недавно, что хионодоксу можно проращивать дома осенью, в горшках. Думаю, надо будет попробовать. А у вас в саду растут хионодоксы? Возможно, вам будут интересны и другие публикации, посвященные раннецветущим растениям:

10 самых ранних цветов для вашего сада

Вестники весны — крокусы

Их называют подснежниками…

Эрантис, или весенник: опыт выращивания и размножения

«Мышиный гиацинт» — мускари

Пушкиния — скромница или звезда весеннего сада?

Печеночница встречает весну

Адонис, или горицвет: дикорастущие виды и выращивание в саду