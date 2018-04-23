Житель Техаса несколько лет воровал еду у работодателя

В Техасе сотрудника ювенальной юстиции приговорили к 50 годам тюрьмы. Также ему грозит штраф в размере один миллион долларов. Дело в том, что мужчина в течение нескольких лет заказывал за счет работодателя еду оптом, информирует Daily Mail.

За девять лет обвиняемый украл мексиканского блюда фахита на общую сумму более 1,25 миллионов долларов. Гильберто Эскамилья взял однажды отгул, чтобы посетить врача. В этот день водитель доставки позвонил в департамент, где работал обвиняемый, чтобы подтвердить заказ на 363 кг фахитас. В ответ он услышал, что ничего подобного в учреждении не заказывали. Тогда доставщик заявил, что уже 10 лет компания поставляет фахитас по этому адресу.

На следующий день Эскамилья вынужден был признаться, что уже более девяти лет он ворует всю привозимую по адресу фирмы еду. В результате мужчину уволили с работы. А затем арестовали. При обыске в доме Гильберто сотрудники правоохранительных органов обнаружили холодильник, забитый фахитас.

20 апреля бывшего госслужащего приговорили к 50 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что отказавшиеся платить за пиццу петербуржцы заплатили за нее свободой. Двух жителей северной столицы осудили за украденную у курьера пиццу.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ