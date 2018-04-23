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Власти Сахалина отказались привлекать трудовых мигрантов
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Власти Сахалина отказались привлекать трудовых мигрантов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Капитал страны
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Сахалинской области на очередном заседании отказала работодателям в трудоустройстве 1 тыс. 239 иностранных работников. За два последних года доля иностранцев, занятых в островной экономике, существенно снизилась и сейчас составляет около 10%, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.
"В Сахалинской области по решению губернатора взят курс на снижение числа иностранцев, занятых в островной экономике. Введены ограничения на их трудоустройство в таких сферах, как производство хлеба и кондитерских изделий, работа на автостоянках, в автобусном транспорте и такси, а также по ряду направлений торговли и строительства. В результате за последние два года количество трудоустроенных жителей Сахалинской области в данных сферах увеличилось на 34%, а доля иностранцев существенно снизилась и сейчас составляет около 10%", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на очередном заседании межведомственная комиссия рассмотрела 16 заявок от сахалинских работодателей на привлечение из стран дальнего зарубежья на 1 тыс. 290 человек. В совокупности одобрено привлечение лишь 51 иностранного работника для четырех сахалинских организаций.
"В Сахалинской области в первую очередь должны обеспечиваться работой граждане России. Это наша принципиальная позиция. Поэтому мы продолжим реализацию политики по снижению доли трудовых мигрантов, задействованных в экономике региона", — цитирует пресс— служба заместителя председателя правительства области Алексея Белика.
В островном регионе квота на привлечение трудовых мигрантов ежегодно сокращается. На 2018 год она составляет 1 тыс. 176 разрешений на работу, что на 60% меньше, чем в 2017 году и на 78% — чем в 2016.
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