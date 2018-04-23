Работы по реконструкции 20 контейнерных площадок проведут в Марфино до конца года

В 2018 г. в столичном районе Марфино выполнят реконструкцию 20 контейнерных площадок. Об это сообщает пресс-служба управы района.

«Реконструкцию 20 контейнерных площадок выполнят в 2018 г. в Марфино. Сотрудниками «Жилищника» было отдано предпочтение модели кирпичной контейнерной площадки с обустройством помещения для хранения инвентаря дворника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что реконструкция контейнеров будет выполнена на ул. Малая Ботаническая, д. 23, д. 15, д. 11, д. 2, д. 4, д. 6; на ул. Ботаническая, д. 8, д. 10, д. 10А, д. 17, д. 19Б, д. 37 Б, д. 33, корп. 8 и д. 33, корп. 7; на ул. Академика Комарова, д. 8, д. 18, д. 11В-13А; ул. Кашенкин Луг, д. 3–5 и д. 9–11; ул. Гостиничная, д. 9В; ул. Комдива Орлова, д. 4; ул. Большая Марфинская, д. 6; ул. Академика Королева, д. 32 и д. 5В.