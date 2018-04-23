В Перми пропал 22-летний студент Политеха

В ночь с 20 на 21 апреля в Перми пропал 22-летний студент Павел Ромашов. Последний раз знакомые видели его на улице Академика Курчатова в микрорайоне Крохалева. Это было в половине второго ночи. У молодого человека был с собой портфель и чехол с костюмом.

Пропавший студент родом из Добрянки, сейчас учится в Пермском политехе. Ранее он занимался биатлоном, сейчас играет в студенческой команде КВН. Павел прекрасно поёт и всегда участвует в творческих мероприятиях. В 2016 он завоевал титул «Мистер Политехнический университет».

Родные ищут его и просят распространить информацию о пропавшем молодом человеке.

Ромашов Павел Яковлевич, 22 года

Приметы: Рост 165 см., Был одет в чёрную курточку, синие штаны, серую шапку. При себе имел квадратный синий портфель и чехол с костюмом.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию.