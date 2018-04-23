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22-летнего студента из Перми, который пропал три дня назад, нашли погибшим
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22-летнего студента из Перми, который пропал три дня назад, нашли погибшим 

АиФ Пермь 34 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Студента политехнического университета, которого искали несколько дней, нашли погибшим.
Волонтёры поискового отряда им. Ирины Бухановой рассказали, что тело молодого человека нашли во время поисковых мероприятий.
Напомним, молодой человек из Добрянки учился в пермском политехе. Он занимался биатлоном, играл в студенческой команде КВН. В 2016 завоевал титул «Мистер Политехнический университет». Студент пропал в Перми в ночь с 20 на 21 апреля. В последний раз знакомые видели его на улице Академика Курчатова в микрорайоне Крохалева. Это было в половине второго ночи. У молодого человека был с собой портфель и чехол с костюмом.
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