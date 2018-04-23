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Полиция Владивостока взялась за нелегальных парковщиков
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Полиция Владивостока взялась за нелегальных парковщиков 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Так, за прошедшую неделю стражи порядка проверили деятельность парковок, расположенных на улицах Адмирала Кузнецова, Котельникова, Жигура и Адмирала Горшкова.
С начала 2018 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок полицейскими составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 22.
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