Полиция Владивостока взялась за нелегальных парковщиков

Сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку

Так, за прошедшую неделю стражи порядка проверили деятельность парковок, расположенных на улицах Адмирала Кузнецова, Котельникова, Жигура и Адмирала Горшкова.

С начала 2018 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок полицейскими составлено 35 протоколов об административных правонарушениях, из них в отношении иностранных граждан — 22.