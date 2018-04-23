Медицинские организации Приморья получат дополнительные средства на информатизацию

ВЛАДИВОСТОК , 23 апреля. / ТАСС /. Медицинские организации Приморья получат дополнительно 52 млн рублей на внедрение информационных систем, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации.

Приморский край вошел в число восьми дальневосточных регионов, которые получат дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов на внедрение информационных систем в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На эти цели региону выделено 52 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В Приморье продолжается внедрение информационных технологий в здравоохранении. В крае работает региональный портал записи на прием к врачу, установлены более 100 инфоматов, которые позволяют оперативно записаться на прием к врачу. В числе нововведений — запуск мобильных приложений «Записи на прием к врачу» для мобильных телефонов на базе Android и iOS. Кроме того, ежемесячно увеличивается и число женщин, внесенных в программу «Электронного мониторинга беременных»