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Медицинские организации Приморья получат дополнительные средства на информатизацию
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Медицинские организации Приморья получат дополнительные средства на информатизацию 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Медицинские организации Приморья получат дополнительно 52 млн рублей на внедрение информационных систем, сообщила в понедельник пресс-служба краевой администрации.
"Приморский край вошел в число восьми дальневосточных регионов, которые получат дополнительные средства в виде межбюджетных трансфертов на внедрение информационных систем в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. На эти цели региону выделено 52 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
В Приморье продолжается внедрение информационных технологий в здравоохранении. В крае работает региональный портал записи на прием к врачу, установлены более 100 инфоматов, которые позволяют оперативно записаться на прием к врачу. В числе нововведений — запуск мобильных приложений «Записи на прием к врачу» для мобильных телефонов на базе Android и iOS. Кроме того, ежемесячно увеличивается и число женщин, внесенных в программу «Электронного мониторинга беременных»
В рамках исполнения поручения врио губернатора Андрея Тарасенко на информатизацию медицинских учреждений из бюджета края направят более 500 млн рублей.
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