Алтайский филиал РСХБ продает памятные монеты исторической серии

В Алтайском филиале Россельхозбанка представлен широкий ассортимент памятных монет Банка России исторической серии «Памятники архитектуры России». Монеты Банка России изготавливаются на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах, отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки, пользуются признанием и устойчивым спросом, как в самой России , так и за ее пределами, неоднократно отмечались призами по результатам опросов, проводимых специализированными иностранными нумизматическими изданиями и организациями.

Изделия имеют оригинальный дизайн и высокое качество чеканки. К каждой монете прилагается сертификат подлинности. Стоимость монеты в среднем составляет от 3000 рублей до 3900 рублей (31,1 гр), и от 12500 до 15300 руб (155,5 гр).

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы. Каждая монета представляет собой историческое событие нашей страны. Например, монета «Кронштадтский Морской собор в честь Святителя Николая Чудотворца» изображает уникальный храм-памятник истории Российского флота, который строился как памятник «чинам морского ведомства, погибшим при исполнении служебного долга, а также способствовавшим развитию и славе флота». Или монета «Спасо-Бородинский монастырь», на котором изображен Архитектурный ансамбль Спасо-Бородинского монастыря, который стал памятником героям сражения, органично вписавшимся в ландшафт Бородинского поля.

«Цена на драгоценные металлы на мировом рынке имеет стабильную тенденцию к росту. Именно поэтому покупка монет из драгоценных металлов является выгодным вложением денежных средств. Для производства монет используются качественные драгметаллы — серебро, золото и палладий, которые никогда не упадут в цене. Кроме инвестиционных монет, Россельхозбанк предлагает памятные монеты для коллекционеров, которые имеют художественную, эстетическую и историческую ценность», — отметил заместитель директора филиала Владимир Богданов

С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» и на сайте Банка www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.